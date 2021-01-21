Кабмин одобрил законопроект о скрининге иностранных инвестиций. В целях национальной безопасности

Кабинет Министров на заседании 20 января одобрил законопроект о системе оценки (скрининга) влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность. По этом сообщает пресс-служба Кабмина на Правительственном портале.

Фото: telegraf.com.ua

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Для чего нужен скрининг

«Учитывая вызовы, скрининг иностранных инвестиций является ключевым элементом защиты национальной безопасности и стратегических объектов государства. Учитывая аспекты экономической безопасности, Минэкономики, заручившись поддержкой международной экспертной среды, делает важный шаг для внедрения системы оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность в Украине», — прокомментировал законопроект министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Кроме определения порядка оценки воздействия, законопроект позволит урегулировать механизм привлечения иностранных инвестиций в предприятия, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины.

Механизм действия

Законопроект о скрининге иностранных инвестиций позволит защитить национальные интересы в сфере национальной безопасности, а также обеспечить развитие и сохранение новейших технологий.

Кроме того, «прозрачный и эффективный механизм оценки позволит нашим предприятиям активнее сотрудничать с иностранными инвесторами и привлекать инвестиции», — добавил министр.

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Кто будет внедрять

Для координации и мониторинга влияния инвестиций на национальную безопасность Украины будет создана Межведомственная комиссия по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций.

Документ разрабатывался с участием международных экспертов стран G7 с учетом опыта в этой сфере передовых стран мира.

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Источник: МинФин