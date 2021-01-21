Главные индексы США выросли до рекордов на фоне инаугурации Байдена

Американские индексы завершили среду, 20 января, на рекордных максимумах. Об этом пишет РБК.

Фото: rbc.ru

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В течение дня инвесторы отыгрывали позитивные ожидания, связанные со вступлением в должность 46-го президента США Джо Байдена. Хорошим поводом для роста также стали сильные результаты стримингового сервиса Netflix за 2020 год.

Итоги торгов в среду

индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,39%, закрывшись на уровне 3851,85 пункта;

NASDAQ Composite вырос на 1,97%, до 13457,25 пункта;

Dow Jones Industrial Average завершил день выше на 0,83% — на отметке 31188,38 пункта.

Инаугурация Джо Байдена

20 января принял присягу президент США Джозеф Байден. Рынки позитивно восприняли это событие, так как ожидают от нового хозяина Белого дома дальнейших фискальных стимулов и других мер по стимулированию экономики.

«Я не уверен, что сам день инаугурации сделал много, но определенно [на рынки повлияло] ожидание более триллиона стимулов» — сказал аналитик инвестиционной стратегии компании Baird Росс Мэйфилд, имея в виду предложенный Байденом план расходов в размере $1,9 трлн.

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Миллион стимулов

На прошлой неделе Байден раскрыл план стимулирования в размере $1,9 трлн и сказал, что необходимы смелые инвестиции, чтобы запустить американскую экономику и ускорить развертывание прививочной кампании. К введению новых бюджетных стимулов также во вторник призвала кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен.

Торги на бирже

Результаты Netflix

Акции стримингового сервиса Netflix выросли на 16,85% после того, как компания сообщила, что число ее подписчиков превысило 200 млн человек. Компания также заявила, что теперь у нее достаточно денег, чтобы самостоятельно финансировать свою стратегию роста, не влезая в новые долги.

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Результаты Netflix могли спровоцировать ралли в акциях технологических компаний, пишет The Wall Street Journal. Вверх устремились акции компаний, которых — как и Netflix — инвесторы посчитали бенефициарами пандемии и карантинных ограничений.

Акции Amazon подорожали на 4,57%, Apple — на 3,29%, Facebook — на 2,44%, Twitter — на 3,64%.

Прогнозы аналитиков

Рынок ожидает, что компании покажут хорошую прибыль по итогам 2020 года. По данным FactSet, те из них, которые уже выпустили отчетность, в 88% случаях превысили прогнозы аналитиков.

Эксперты считают, что это обстоятельство, а также ожидания дальнейшего роста прибыли компаний в 2021 году и восстановления экономической активности, должны стать основой для дальнейшего роста фондового рынка, пишет WSJ.

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«Сдержанная инфляция, низкие процентные ставки и рост прибыли обеспечивают основу для роста акций», — процитировала WSJ главного стратега по акциям в US Bank Wealth Management Терри Сандвена.

Эксперт добавил, что благоприятные факторы для роста компаний в сфере коммуникаций, а также технологическом, потребительском и медицинском секторах остаются.

Источник: МинФин