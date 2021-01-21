Главное за четверг: рекорды американских фондовиков, стабильность учетной ставки и стаж для пенсии

Сколько можно заработать на американском фондовом рынке в 2021 году

Американский фондовый рынок уже отыграл катастрофическое мартовское падение. Но продолжит ли он ставить рекорды роста и в этом году — разбирался «Минфин».

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Падение ВВП в 2020 году составило 4,4% — НБУ

По оценкам Национального банка, в 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%). Об этом во время монетарного брифинга заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко.

НБУ ожидает сохранения международных резервов

Национальный банк ожидает сохранения международных резервов Украины на уровне около $30 млрд.

Как купить стаж для пенсии и кому это нужно

В 2021 году повышается пенсионный возраст. С 1 апреля он сравняется для мужчин и женщин и составит 60 лет. Но не все, кто достиг этого возраста, смогут получить пенсию. Ведь для этого нужно иметь определенное количество отработанных лет. Что делать, если их не хватает, разбирался «Минфин».

Источник: МинФин