Валюта дешевеет на межбанке: что происходит и кто виноват
Вторник на валютном рынке прошел под знаком трех основных мотиваторов для всех участников торгов.
Фото: syl.ru
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Принятие таких инвестиционных решений заставляет часть клиентов уже с сегодняшнего дня продавать валюту на межбанке, чтобы обеспечить завтра оплату купленных облигаций. Это также психологически сыграло во вторник в пользу нацвалюты на торгах.
Ситуация с евро на украинском межбанке сегодня в основном отражала поведение евровалюты на международном рынке относительно доллара, где соотношение пары колебалось в пределах от 1,2095 до 1,214 доллара за евро. Эти колебания приводили к автоматическому пересчету курса гривны относительно евро, исходя из котировок пар евро/доллар и доллар/гривна. Чувствовалось, что часть клиентов понимают растущие угрозы новых валютных ралли накануне скорого заседания ЕЦБ по монетарной политике и стараются закрыть свои позиции в евро, чтобы не нарываться на дополнительные курсовые риски. В итоге — евровалюта за день подешевела на межбанке с 34,1546/34,1788 до 34,1169/34,1411 гривен.
Главные события 19 января на межбанке:
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Источник: МинФин