Финансы
Очередные аукционы Нацбанка для нумизматов состоятся 28 января
Национальный банк Украины проведет 28 января 2021 года два электронных биржевых аукциона по продаже памятных монет и сувенирной продукции. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Фото: economics.segodnya.ua
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Какие лоты выставляют
- Наборы из девяти серебряных памятных монет «Энеида». Для реализации будет предложено 20 наборов — по одному набору в футляре в каждом лоте.
- Сувенирные банкноты из серебра номиналом 200 грн образца 2019 года. Для реализации будет предложено 20 серебряных сувенирных банкнот — по одной банкноте в футляре в каждом лоте.
Где состоятся аукционы
Указанные электронные аукционы планируется провести на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ».
Аукционы состоятся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.
Напомним
- Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.
- Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.
- Монеты новых выпусков можно приобрести online в интернет-магазине Нацбанка и через банки-дистрибьюторы — Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.
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Источник: МинФин