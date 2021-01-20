Финансы
Курс валют на вечер 20 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар устремился вверх и добавил по 12 копеек на покупке и продаже. Евро — наоборот, предпочел упасть на 6 копеек на обеих операциях.
Фото: valuta.zp.ua
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Валюта
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Открытие 20 января
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Закрытие 20 января
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Изменения
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доллар
|28,13/28,15
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28,25/28,27
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12/12
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евро
|34,18/34,21
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34,12/34,15
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6/6
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рубль
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0,3841/0,3845
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0,3840/0,3844
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0,0001/0,0001
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1300−28,1500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1892−34,2135 грн/евро, торги по рублю — 0,3841−0,3845 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,32 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,32 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,15−29,20 гривны, евро — 33,95−34,30 гривны.
Источник: МинФин