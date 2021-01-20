Финансы

Курс валют на вечер 20 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар устремился вверх и добавил по 12 копеек на покупке и продаже. Евро — наоборот, предпочел упасть на 6 копеек на обеих операциях.

Фото: valuta.zp.ua

0

Валюта

Открытие 20 января

Закрытие 20 января

Изменения

доллар

 28,13/28,15

28,25/28,27

12/12

евро

 34,18/34,21

34,12/34,15

6/6

рубль

0,3841/0,3845

0,3840/0,3844

0,0001/0,0001

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1300−28,1500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1892−34,2135 грн/евро, торги по рублю — 0,3841−0,3845 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,32 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,32 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,15−29,20 гривны, евро — 33,95−34,30 гривны.

Источник: МинФин

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