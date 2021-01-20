Курс валют на вечер 19 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар потерял по 8 копеек на обеих операциях, а евро упал на 4 копейки на покупке и на 3 копейки на продаже.

Фото: economy.24tv.ua

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Валюта Открытие 19 января Закрытие 19 января Изменения доллар 28,22/28,24 28,14/28,16 8/8 евро 34,15/34,17 34,11/34,14 4/3 рубль 0,3828/0,3832 0,3809/0,3813 0,0019/0,0019

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,2200−28,2400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1546−34,1788 грн/евро, торги по рублю — 0,3828−0,3832 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,35 гривны. Евро покупают по 33,80 гривны, продают по 34,30 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,20 гривны, евро — 33,90−35,50 гривны.

Источник: МинФин