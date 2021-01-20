Финансы
Курс валют на вечер 19 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар потерял по 8 копеек на обеих операциях, а евро упал на 4 копейки на покупке и на 3 копейки на продаже.
Фото: economy.24tv.ua
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Валюта
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Открытие 19 января
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Закрытие 19 января
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Изменения
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доллар
|28,22/28,24
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28,14/28,16
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8/8
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евро
|34,15/34,17
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34,11/34,14
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4/3
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рубль
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0,3828/0,3832
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0,3809/0,3813
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0,0019/0,0019
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,2200−28,2400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1546−34,1788 грн/евро, торги по рублю — 0,3828−0,3832 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,35 гривны. Евро покупают по 33,80 гривны, продают по 34,30 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,20 гривны, евро — 33,90−35,50 гривны.
Источник: МинФин