Конкурент Tesla привлек от Amazon рекордные $2,6 миллиарда на разработку электрокаров

Автопроизводитель Rivian, который готовится запустить серийное производство электрических грузовиков и внедорожников, в ходе очередного раунда финансирования привлек $2,65 млрд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение компании.

Фото: auto.ria.com

3

Кто инвестор

В качестве инвесторов выступили фонд T. Rowe Price Associates, фонд корпорации Amazon Climate Pledge Fund, а также компании Coatue, D1 Capital Partners и Fidelity Management and Research.

«Это критически важный для нас год, так как мы запускаем электропикапы R1T, электровнедорожники R1S и грузовики для Amazon. Поддержка и доверие наших инвесторов позволяют нам сосредоточиться на этих запусках, одновременно расширяя бизнес для следующего этапа развития», — заявил основатель и генеральный директор Rivian Роберт Джозеф Скариндж.

Читайте также: Акции Тесла за год выросли на 663%

С 2019 года компания привлекла $8 млрд, говорится в сообщении. Rivian не раскрыла оценку стоимости компании, но, по словам источника Bloomberg, с учетом итогов нового раунда финансирования она составила около $27,6 млрд.

Что известно о компании

Компания Rivian была основана в 2009 году и первоначально собиралась создать спорткар в стиле Tesla Roadster, но в итоге сосредоточилась на разработке электрических пикапов и внедорожников. Несколько лет компания не проявляла себя в публичном поле, а в 2018 году рассказала о двух своих электрокарах R1T и R1S.

Rivian заявила, что R1T и R1S могут преодолеть расстояние до 640 км без подзарядки, что значительно больше, чем у любого из электромобилей ее конкурента — компании Tesla Илона Маска.

Rivian также обещала, что в отличие от Tesla ее электрокары смогут свободно ездить по бездорожью.

Читайте также: Новый рекорд. Капитализация Tesla впервые превысила $ 800 млрд

В середине 2020 года Tesla подала иск к Rivian, обвинив компанию в переманивании сотрудников и краже коммерческой тайны. В иске говорилось о том, что четверо бывших специалистов Tesla, идя на работу в Rivian, похитили конфиденциальную информацию.

Компания Илона Маска также подозревает еще двух экс-сотрудников. Rivian отрицала обвинения и утверждала, что требует от всех новых сотрудников подтверждения, что они не используют на новом месте интеллектуальную собственность бывших работодателей. Кроме электропикапов и внедорожников, Rivian работает над электрогрузовиками для Amazon, которая к 2040 году планирует сократить углеродные выбросы всех своих подразделений к нулю, а к 2030 году — полностью перейти на энергию из возобновляемых источников.

В рамках этой программы Amazon заказала в Rivian 100000 грузовиков, не менее 10 000 из которых компания должна поставить до конца 2022 года.

Читайте также: Летающие машины и новейшая медицина: как зарабатывать на прорывных технологиях

Источник: МинФин