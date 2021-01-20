Кабмин повысит зарплаты бюджетникам: сколько будут платить

Кабинет министров планирует повысить зарплаты работников бюджетных учреждений. Оклады увеличиваются из-за повышения минимальной зарплаты в Украине.

Фото: delo.ua

1

Соответствующий проект постановления «Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» включены в повестку дня заседания правительства 20 января, пишет РБК-Украина.

О чем говорится в документе

Документом планируется установить, что с 1 января 2021 года должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС — 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 года — 2 893 гривны.

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, за 2021 год оклад вырастет на 30%.

Читайте также: Кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты в Киеве. Рейтинг вакансий

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 1 сентября 2020 года соотношение между должностным окладом работника 1-го тарифного разряда (2 225 грн) и минимальной заработной платой (5 000 грн) составляет 44,5%.

«С целью недопущения увеличения денежного разрыва между должностным окладом (тарифной ставкой) работника 1-го тарифного разряда и размером минимальной заработной платы в 2021 году (с 01.01.2021 — 6 000 грн, с 01.12.2021 — 6 500 грн), размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, исходя из которого исчисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра», — говорится в документе.

Напомним

С 1 января размер минимальной заработной платы увеличился на 1 тыс. грн — до 6 тыс. грн. Это заложено в государственном бюджете на 2021 год.

Еще одно повышение запланировано на 1 декабря 2021 года- до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Читайте также: Проект бюджета-2021. Кабмин хочет уменьшить дефицит и перенести повышение «минималки»

В то же время прожиточный минимум, который установлен с января по июнь включительно, не изменился по сравнению с декабрем 2020 года и составляет 2189 грн. С 1 июля он увеличится до 2294 грн, а с 1 декабря — до 2393 грн.

Изначально второе повышение минималки в 2021 году планировалось на июль, однако после консультаций с международными партнерами Кабмин решил отложить его на декабрь.

В прошлом году минималка повышалась дважды: с 1 января — с 4173 грн до 4723 грн, а с 1 сентября — до 5 тыс. грн.

Источник: МинФин