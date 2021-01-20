Из-за covid-19 британские магазины перестали принимать наличные

С началом пандемии более 30% жителей Британии испытывают трудности, пытаясь оплачивать свои покупки банкнотами или монетами. Об этом пишет finextra.com, ссылаясь на опрос, проведенный компанией Which.

Фото: rossaprimavera.ru

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Что показал опрос

В ходе опроса, проведенного среди 2 тыс. респондентов компанией Which, 34% опрашиваемых сообщили, что с начала марта, когда в Британии был введен первый локдаун, они хотя бы единожды сталкивались с невозможностью совершить покупку за наличные. В отчете Which даже приводится случай, когда больному диабетом, который срочно нуждался в еде из-за падения уровня сахара в крови, было отказано в обслуживании в двух ресторанах, т. к. гастрономические заведения во время пандемии полностью перешли на электронные платежи.

Некоторые политики выражают опасения, что монетарная система Соединенного Королевства находится на грани распада.

«Мы неоднократно предупреждали о последствиях, которые коронавирус будет иметь для и без того хрупкой денежной системы, но правительство и регулирующие органы не предприняли никаких действий, чтобы понять масштаб этой проблемы», — заявила Дженни Росс, финансовый редактор Which.

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Мнения исследователей

Аналитики компании Which призвали владельцев магазинов, ресторанов, других общественных мест продолжать принимать наличные деньги, чтобы покупатели не оказались в положении, когда у них не будет другого способа заплатить.

Отмечается, что в настоящее время продолжается разработка инициативы по защите потребителей, которые хотят или вынуждены продолжать делать покупки за наличные.

Дженни Росс также призывает руководство страны возложить на FCA (Управление финансового контроля) ответственность за мониторинг работы британских предприятий, принимающих наличные. В противном случае сеть наличных денег рухнет и миллионы людей останутся без средств к существованию.

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Источник: МинФин