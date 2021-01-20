Главное за среду: депозитный обзор, валютная либерализация и оценка иностранных инвестиций

Доходность депозитов перед заседанием НБУ по ключевой ставке

Банки продолжают понемногу снижать доходность депозитов. Хотя на гривне все еще можно заработать 11,5% годовых. Почему банкиры уверены, что НБУ своим решением по учетной ставке поддержит этот тренд и что сейчас обещают вкладчикам финучреждениях с депозитным портфелем до 1 млрд грн — в новом обзоре «Минфина».

Правительство повысило зарплаты бюджетникам на 30%

Кабинет Министров повысил зарплаты работников бюджетных учреждений с 1 января на 20%, а с 1 декабря — еще на 8,3%. Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства.

Что стоит за новыми валютными правилами Нацбанка и чем они обернутся на практике

Валюту можно будет менять в терминалах, у людей появится шанс выгоднее разместить доллар на депозитах и покупать валюту в кредит. А ФОПам позволят переводы между валютными счетами

Кабмин одобрил законопроект о скрининге иностранных инвестиций. В целях национальной безопасности

Кабинет Министров на заседании 20 января одобрил законопроект о системе оценки (скрининга) влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность.

Полиция начала штрафовать водителей «евроблях»

В Харькове и области правоохранители начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации на сумму 8,5 тысячи гривен. Об этом сообщила общественная организация «Авто евро сила» на странице в фейсбук.

Источник: МинФин