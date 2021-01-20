Джек Ма показался на публике впервые с октября. Акции Alibaba выросли на 6%

Основатель Alibaba Джек Ма показался на публике впервые с осени, когда было отменено публичное размещение акций его финтех-компании Ant Group.

Фото: interfax.ru

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Основатель Alibaba Джек Ма показался на публике впервые с осени, когда было отменено публичное размещение акций его финтех-компании Ant Group. Об этом передает Financial Times со ссылкой на китайские СМИ.

Как пишет Forbes, в опубликованном онлайн видео миллиардер призвал поддерживать китайских учителей и систему образования.

«Я и мои коллеги учились и думали, и стали более решительными в желании посвятить себя развитию образования и общественного благосостояния», — сообщил Ма.

Представитель благотворительного Фонда Джека Ма уточнил, что бизнесмен 20 января «принял участие в онлайн-церемонии» программы в поддержку сельских учителей Китая, которую он проводит ежегодно.

Bloomberg также пишет, что видео с участием Ма было показано в прямом эфире. Подлинность видео агентству подтвердила Ant Group. Основатель Alibaba не упоминал о конфликте с властями, отмечает агентство.

Реакция рынка

После появления видеоролика акции Alibaba, торгуемые на Гонконгской бирже, выросли на 6,3%, отмечает Financial Times.

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Предыстория

Последний раз на публике Джек Ма появлялся 24 октября. В тот день миллиардер раскритиковал власти и крупнейших игроков рынка за «менталитет ломбарда» и противодействие инновациям.

Критика властей спровоцировала проблемы у финансовой компании миллиардера Ant Group и самой Alibaba. Китайские власти в последний момент отменили IPO Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире. 24 декабря стало известно об антимонопольном расследовании уже против Alibaba.

После срыва IPO Джек Ма пропал из поля зрения публики. В ноябре бизнесмен даже не появился в финале созданного им предпринимательского конкурса Africa’s Business Heroes, где он должен был быть судьей.

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Подобные исчезновения нетипичны для миллиардера, который известен своими яркими выступлениями, в том числе музыкальными номерами на мероприятиях Alibaba, писала FT.

Впрочем, друзья и коллеги Ма в разговоре с изданием отвергли версию, что он не показывается на публике из-за личных проблем с законом или из-за того, что хочет сбежать от властей. Они заявили, что миллиардер находится в Китае, но не покидает страну из-за пандемии коронавируса. Один из друзей Ма сообщил, что он «в порядке» и никакая опасность ему не грозит. «Он быстро отвечает [на звонки и сообщения], и, кажется, настроение у него хорошее», — отметил источник FT.

Источник: МинФин