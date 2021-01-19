Всемирный экономический форум откроется 25 января. О чем будут говорить онлайн

Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF), широко известный как саммит в Давосе, через пять десятилетий с момента его основания, впервые пройдет в онлайн-формате. Как сообщается на сайте WEF, мероприятие продлится с 25 по 29 января 2021 года.

Фото: gaskiatv.com

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Что будут обсуждать мировые лидеры

Повестка дня WEF-2021 будет сосредоточена на теме «Решающий год для восстановления доверия». Организаторы мероприятия отмечают, что концепция общественного доверия пока как никогда актуальна. Как отметил профессор Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель WEF, «в контексте пандемии covid-19 потребность в изменении приоритетов и срочность реформирования систем становятся все сильнее во всем мире».

«Восстановление доверия и расширение глобального сотрудничества имеют решающее значение для содействия инновационным и смелым решениям, чтобы остановить пандемию и обеспечить устойчивое восстановление. Эта уникальная встреча предоставит лидерам возможность очертить свое видение и обсудить важнейшие проблемы нашего времени, такие как необходимость ускорения создания рабочих мест и защита окружающей среды», — рассказал он.

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На чем сосредоточатся сессии

Ежедневно программа форума будет иметь собственную углубленную тему для участников с акцентом на создание реального влияния с помощью конкретной и дальновидной политики в 2021 году:

Создание сплоченных, устойчивых экономических систем (25 января)

Стимулирование ответственной трансформации и роста отрасли (26 января)

Повышение эффективности управления общим достоянием (27 января)

Использование технологий четвертой промышленной революции (28 января)

Развитие глобального и регионального сотрудничества (29 января)

В рамках Давосской онлайн-встречи также будет запущено несколько новых инициатив WEF: ускорение перехода к нулевым выбросам, отстаивание новых стандартов социальной справедливости и ликвидация цифрового разрыва.

Кто примет участие

На следующей неделе в саммите будут участвовать более 1500 чиновников из более 70 стран. Цель их онлайн-сессий — обсудить глобальные проблемы, возникшие после пандемии covid-19. Среди мировых лидеров, планирующих принять участие в мероприятии — президент Китая Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

К ним присоединятся лидеры международных организаций, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

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Ранее сообщалось

Организаторы планируют провести очное заседание Всемирного экономического форума в Сингапуре в мае. Если планы будут реализованы, то сингапурский саммит WEF станет первой глобальной конференцией с личным присутствием после вспышки covid-19 в начале 2020 года. Ожидается, что в 2022 году мероприятие снова вернется в Давос.

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Источник: МинФин