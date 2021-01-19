SkyUp меняет время регистрации на рейсы c 20 января
Во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы авиакомпании SkyUp будет начинаться за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Фото: joinup.ua
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Что еще изменилось
Посадка будет завершаться за 20 минут до вылета.
Нововведения вступают в силу с 20 января 2021 года.
Сейчас регистрация в украинских аэропортах начинается за 2 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка заканчивается за 15 минут до вылета.
Какова ситуация в международных аэропортах
В международных аэропортах время регистрации и посадки на рейс могут отличаться, но только в сторону увеличения, чтобы с учетом всех нововведений по безопасности пассажиры успевали пройти обязательные формальные процедуры перед посадкой. Например, в аэропортах Стамбула и Дубая SkyUp начинает регистрацию за 3 часа и завершает за 1 час до вылета.
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Информация для пассажиров
Для комфортного путешествия и во избежание лишних недоразумений авиакомпания рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт вовремя и рассчитывать свое время на прохождение формальных процедур.
Также сэкономить время поможет возможность регистрации на рейс онлайн. Это можно сделать в личном кабинете на сайте авиакомпании не ранее чем за 48 часов и не позднее чем за 3 часа до вылета. Перечень городов, для вылета из которых уже доступна онлайн-регистрация, находится в разделе Пассажирам — Регистрация.
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Кстати
SkyUp продолжает участие в акции «Ищи своего в приютах» и запускает бесплатную перевозку взятых из приюта животных.
Все, кто до конца 2021 года возьмет себе кота или собаку из одного из приютов-партнеров фонда Happy Paw, смогут бесплатно и бессрочно перевозить их на рейсах SkyUp Airlines. Владелец животного из приюта, который участвует в кампании, получает сертификат, с которым сможет бесплатно брать с собой пушистого друга в путешествия.
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Источник: МинФин