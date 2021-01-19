Сбор в єМалятко можно оплатить с мобильного счета

Абоненты мобильных операторов Vodafone Ukraine и lifecell смогут оплачивать админсбор за регистрацию места проживания ребенка в єМалятко денежными средствами с мобильного счета. Об этом сообщает пресс-служба госсервиса «Дія» в фейсбуке.

Фото: thriveglobal.com

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Как это работает

Механизм действий таков:

Выберите адрес регистрации ребенка

Выберите «Способ оплаты» и затем «Списать с мобильного»

Введите номер телефона и код, который придет в СМС

После этого с вашего счета автоматически спишется сумма 13,6 грн.

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Кому доступна услуга

Услугой могут воспользоваться только абоненты предоплаты. Для контрактных абонентов такая опция недоступна. После оплаты админсбора на счету абонента должно остаться более 3 грн.

Представители «Дія» уточнили, что клиенты Kyivstar временно не смогут выбрать этот способ оплаты, но могут воспользоваться банковской картой.

По данным Минцифры, с начала года прописку через єМалятко заказали более 16 тыс. раз.

Ранее

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины разрешил физлицам использовать цифровые паспорта в мобильном приложении «Дія» для перевода средств в иностранной валюте за пределы Украины и для получения таких переводов из-за рубежа.

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Источник: МинФин