Рекордное количество финучреждений одновременно отказались от лицензий

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у 40 финансовых учреждений. Все они оставили рынок по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Фото: ukrinform.ua

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Какие лицензии отозваны

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 15 января 2021 года:

Отозваны все имеющиеся лицензии у таких финансовых учреждений:

ПО «Ваш ломбард» — одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

ПО «Ломбард „Злато“ Игнатченко и К» — одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;

финансовая компания «Артфин» — три лицензии: на оказание услуг по факторингу, по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;

факторинговая компания «Паритет» — четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий;

финансовая компания «Прайм-финанс» — четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.

Доля этих финансовых учреждений на рынке незначительна.

Отозваны несколько из имеющихся лицензий:

финансовая компания «Альфа Инвест групп» — четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. У учреждения остались действующими две лицензии — на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме;

«Кэпитал Бизнес Групп» — две лицензии: на оказание услуг по факторингу и на предоставление гарантий. У учреждения остались действующими две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг финансового лизинга;

финансовая компания «Партнер» — две лицензии: на оказание услуг по факторингу и на предоставление гарантий. В учреждения остались действующими две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг финансового лизинга.

Отозвана лицензия на предоставление гарантий:

ФК «Авалон» ФК «Авантаж» ФК «Айкью» «Актив Факторинг» «Альфа Крос» ФК «Амбрелла» ФК «Ампір Капитал» «Бессараб» «Бигкомерц» ФК «Гефест» ФК «Голдана плюс» ФК «Дельта + Фінанс» ФК «Джобер» «Динейро Финанс» «ФК «Днипрофинансгруп» ФК «Элит Финанс Груп» ФК «Инвент» ФК «Композит-Факторинг» «Кредит Партнерс» ФК «Лайт Финанс» ФК «Маре» «Мастер Финанс» ФК «Мендельс» ФК «Монти» «Рендольф Капитал» «Статус Дрим» «Схид Финанс» «Траст Пей Систем» Финансово-кредитный супермаркет ФК «Финлайн» ФК «Финтайм Капитал» ФК «Форт»

Отметим, что эти финкомпании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что эти компании не планировали вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, вступивши[ в силу с 1 мая 2020 года.

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Ранее

В декабря 2020 года Национальный банк напомнил всем финкомпаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года.

Справочно

После отзыва лицензий финучреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не избавляет финучреждение от выполнения своих обязательств перед кредиторами.

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Источник: МинФин