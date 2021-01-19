Рекордное количество финучреждений одновременно отказались от лицензий
Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у 40 финансовых учреждений. Все они оставили рынок по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Фото: ukrinform.ua
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Какие лицензии отозваны
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 15 января 2021 года:
Отозваны все имеющиеся лицензии у таких финансовых учреждений:
- ПО «Ваш ломбард» — одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
- ПО «Ломбард „Злато“ Игнатченко и К» — одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;
- финансовая компания «Артфин» — три лицензии: на оказание услуг по факторингу, по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;
- факторинговая компания «Паритет» — четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий;
- финансовая компания «Прайм-финанс» — четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.
Доля этих финансовых учреждений на рынке незначительна.
Отозваны несколько из имеющихся лицензий:
- финансовая компания «Альфа Инвест групп» — четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. У учреждения остались действующими две лицензии — на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме;
- «Кэпитал Бизнес Групп» — две лицензии: на оказание услуг по факторингу и на предоставление гарантий. У учреждения остались действующими две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг финансового лизинга;
- финансовая компания «Партнер» — две лицензии: на оказание услуг по факторингу и на предоставление гарантий. В учреждения остались действующими две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг финансового лизинга.
Отозвана лицензия на предоставление гарантий:
|ФК «Авалон»
|ФК «Авантаж»
|ФК «Айкью»
|«Актив Факторинг»
|«Альфа Крос»
|ФК «Амбрелла»
|ФК «Ампір Капитал»
|«Бессараб»
|«Бигкомерц»
|ФК «Гефест»
|ФК «Голдана плюс»
|ФК «Дельта + Фінанс»
|ФК «Джобер»
|«Динейро Финанс»
|«ФК «Днипрофинансгруп»
|ФК «Элит Финанс Груп»
|ФК «Инвент»
|ФК «Композит-Факторинг»
|«Кредит Партнерс»
|ФК «Лайт Финанс»
|ФК «Маре»
|«Мастер Финанс»
|ФК «Мендельс»
|ФК «Монти»
|«Рендольф Капитал»
|«Статус Дрим»
|«Схид Финанс»
|«Траст Пей Систем»
|Финансово-кредитный супермаркет
|ФК «Финлайн»
|ФК «Финтайм Капитал»
|ФК «Форт»
Отметим, что эти финкомпании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что эти компании не планировали вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, вступивши[ в силу с 1 мая 2020 года.
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Ранее
В декабря 2020 года Национальный банк напомнил всем финкомпаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года.
Справочно
После отзыва лицензий финучреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не избавляет финучреждение от выполнения своих обязательств перед кредиторами.
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Источник: МинФин