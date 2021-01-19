Налоговая «автоматом» списала долги 3,7 миллиона налогоплательщикам

Государственная налоговая служба списала налоговые долги 3,65 млн налогоплательщикам на общую сумму 1,18 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Фото: mind.ua

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Что известно о списании

Списание прошло в автоматическом режиме. Аннулированы налоговые долги, образовавшиеся на дату их учета 21 ноября 2020 года и оставшиеся неуплаченными к 21 декабрю 2020 года.

Долг налогоплательщика списывался в том случае, если сумма задолженности по всем налогам и сборам не превышала 3060 грн.

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В ГНС указывают, что списание налоговых долгов проведено в соответствии с требованием изменений в налоговый кодекс, внесенных Законом Украины от 4 декабря 2020 года № 1072-IX «О социальной поддержке плательщиков налогов на время ограничительных противоэпидемиологических мер».

Предыстория

Верховная Рада поддержала в целом президентский законопроект № 4430, который предусматриваетсписание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса и единого налога ФОПов первой группы.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал несколько государственных программ, которые должны финансово поддержать предпринимателей, чья деятельность на время «карантина выходного дня» запрещена.

Источник: МинФин