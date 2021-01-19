На прошлой неделе банки выдали 279 доступных кредитов на 687,3 миллиона

За прошедшую неделю (11−16.01.21) в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» банки выдали 279 кредитов на 687,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: budport.com.ua

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Куда распределены средства с начала действия программы

За все время действия программы «Доступные кредиты: 5−7-9%» (с февраля 2020 года) было выдано 7957 кредитов для предпринимателей на общую сумму в 18,5 млрд грн.

Эта сумма распределена следующим образом:

11,591 млрд грн — это сделки по рефинансированию предварительно выданных займов;

3,242 млрд грн — предприниматели получили на капитальные инвестиции;

3,643 млрд грн — антикризисные кредиты под 3%.

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Какие изменения предусмотрены на 2021 год

С начала 2021 года кредиты по программе «5−7-9%» доступны и среднему бизнесу. Кроме того, в условия кредитования внесены следующие изменения:

Либерализованы условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет; отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев; уменьшается первый вклад в реализацию инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% – для стартапов).

Смягчены условия для рефинансирования кредитов: теперь предпринимателям достаточно сохранить 50% фонда оплаты труда и 50% персонала (по состоянию на 1 марта 2020 года).

Для кредитов на финансирование оборотного капитала установлена компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых.

Для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31 марта 2021 года.

Урегулирована возможность совмещения государственной поддержки по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными госадминистрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

Где можно получить кредиты

Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23-ю банками:

Ощадбанк

Укргазбанк

Приватбанк

Укрэксимбанк

Банк Львов

ПУМБ

Банк Альянс

Кредобанк

Банк Восток

Райффайзен Банк Аваль

Таскомбанк

Альфа-банк

Банк Глобус

Мегабанк

Поликомбанк

Креди Агриколь Банк

ОТП Банк

Кредитвест

Агропросперис

Аккордбанк

Прокредит Банк

Банк Украинский капитал

МТБ Банк

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Источник: МинФин