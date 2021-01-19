Финансы

На прошлой неделе банки выдали 279 доступных кредитов на 687,3 миллиона

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За прошедшую неделю (11−16.01.21) в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» банки выдали 279 кредитов на 687,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: budport.com.ua

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Куда распределены средства с начала действия программы

За все время действия программы «Доступные кредиты: 5−7-9%» (с февраля 2020 года) было выдано 7957 кредитов для предпринимателей на общую сумму в 18,5 млрд грн.

Эта сумма распределена следующим образом:

  • 11,591 млрд грн — это сделки по рефинансированию предварительно выданных займов;
  • 3,242 млрд грн — предприниматели получили на капитальные инвестиции;
  • 3,643 млрд грн — антикризисные кредиты под 3%.

Читайте также: С начала 2021 года кредиты по программе «5−7-9%» доступны и среднему бизнесу

Какие изменения предусмотрены на 2021 год

С начала 2021 года кредиты по программе «5−7-9%» доступны и среднему бизнесу. Кроме того, в условия кредитования внесены следующие изменения:

  • Либерализованы условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет; отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев; уменьшается первый вклад в реализацию инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% – для стартапов).
  • Смягчены условия для рефинансирования кредитов: теперь предпринимателям достаточно сохранить 50% фонда оплаты труда и 50% персонала (по состоянию на 1 марта 2020 года).
  • Для кредитов на финансирование оборотного капитала установлена компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых.
  • Для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31 марта 2021 года.
  • Урегулирована возможность совмещения государственной поддержки по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными госадминистрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

Где можно получить кредиты

Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23-ю банками:

  • Ощадбанк
  • Укргазбанк
  • Приватбанк
  • Укрэксимбанк
  • Банк Львов
  • ПУМБ
  • Банк Альянс
  • Кредобанк
  • Банк Восток
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Таскомбанк
  • Альфа-банк
  • Банк Глобус
  • Мегабанк
  • Поликомбанк
  • Креди Агриколь Банк
  • ОТП Банк
  • Кредитвест
  • Агропросперис
  • Аккордбанк
  • Прокредит Банк
  • Банк Украинский капитал
  • МТБ Банк

    • Оформить депозит с бонусом от «Минфина»

    Источник: МинФин

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