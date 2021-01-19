Финансы

Минфин привлек сегодня на ОВГЗ-аукционах 12,3 миллиарда

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Министерство финансов на аукционах 19 января привлекло в бюджет 12,3 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

Фото: dengi.ua

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Что предлагалось

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте с различными сроками обращения.

Что разместили

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 12,3 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

  • 1,15 млрд грн — под 12,49% с погашением 26.05.27;
  • 578,2 млн грн — под 12,15% с погашением 22.05.24;
  • 3,98 млрд грн — под 11,94% с погашением 15.02.23;
  • 6,14 млрд грн — под 11,73% с погашением 09.03.22;
  • 489,7 млн грн — под 9,18% с погашением 14.04.21.

В январе 2021 года

  • 5 января Минфин разместил ОВГЗ на 8,7 млрд грн.
  • 12 января Минфин разместил ОВГЗ на 8,9 млрд грн.

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В 2020 году

По итогам 2020 года объем ОВГЗ в обращении вырос на 169 млрд грн (+ 20,5%).

При этом ОВГЗ-портфель НБУ за 2020 год сократился на 12,5 млрд грн (-3,7%), нерезидентов — на 31,4 млрд грн (-27,1%), тогда как ОВГЗ-портфель банков увеличился на 180,25 млрд грн (+ 53,9%), юрлиц — на 31,1 млрд грн (+ 119,4%), физических лиц — на 1,4 млрд грн (+ 14,5%).

ОВГЗ онлайн от ICU Trade: 10,5% в грн, 3% — в долларах США

Источник: МинФин

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