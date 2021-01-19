Кабмин хочет изменить формат сотрудничества с МВФ

Кабмин хочет, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Нацбанка, или оказывал гарантии, что деньги будут доступны только в случае чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью DER STANDARD.

Фото: epravda.com.ua

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«На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации… Но мы хотим изменить формат сотрудничества», — отметил он.

Марченко отметил, что прямое финансирование госбюджета со стороны МВФ прекратится до 2023 года, чтобы Украина могла занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимым от своих заимствований.

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«МВФ важен как институциональный кредитор, а не через суммы денег, которые он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы», — отметил он.

Министр отметил, что Украина все еще будет зависеть от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с Евросоюзом и Всемирным банком и занимать деньги на рынке по приемлемым процентным ставкам.

Он также заявил, что Украина хочет получать соответствующую финансовую помощь от ЕС.

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Напомним

21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by — из-за covid-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.

После завершения новогодних праздников миссия продолжит работу.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.

Украина планировала до конца года получить еще два транша от Международного валютного фонда по $ 700 млн. В Минфине прогнозируют, что средства поступят уже в следующем году.

9 декабря Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Это дало Украине возможность выйти на внешний рынок заимствований: 11 декабря Минфин осуществил дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $ 600 млн под 6,2%.

12 июня Украина получила $ 2,1 млрд первого транша от МВФ.

Источник: МинФин