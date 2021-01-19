Главное за вторник: как открыть счет у брокера, что такое венчурные инвестиции и о чем будут говорить в Давосе мировые лидеры

Открываем счет у брокера: почему это может растянуться на 3 месяца

Каждый, кто желает инвестировать в акции иностранных компаний, начинает свой путь к фондовому рынку с открытия счета у брокера. «Минфин» тоже прошел эту процедуру и готов поделиться своим опытом.

Кабмин хочет изменить формат сотрудничества с МВФ

Кабмин хочет, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Нацбанка, или оказывал гарантии, что деньги будут доступны только в случае чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Der Standart.

Как инвестировать через венчурный фонд

В условиях кризиса и рекордно низких ключевых ставок инвесторы активизируют поиски лучшей доходности. В поле зрения многих попадают венчурные инвестиции. Чтобы вкладывать деньги в стартап, не обязательно быть опытным финансовым специалистом. Можно инвестировать вместе с венчурным фондом. Как это сделать — разбирался «Минфин».

Минфин привлек сегодня на ОВГЗ-аукционах 12,3 миллиарда

Министерство финансов на аукционах 19 января привлекло в бюджет 12,3 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.

Всемирный экономический форум откроется 25 января. О чем будут говорить онлайн

Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF), широко известный как саммит в Давосе, через пять десятилетий с момента его основания впервые пройдет в онлайн-формате. Как сообщается на сайте WEF, мероприятие продлится с 25 по 29 января 2021 года.

Источник: МинФин