Глава МВФ заговорила об увеличении финансовых ресурсов для пострадавших стран

Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда, заявила 18 января во время онлайн-выступления в Вашингтоне, что организации требуется больше ресурсов для выделения странам-должникам более масштабной помощи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: news.un.org

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Суть вопроса

Георгиева обратила внимание на шаткое состояние мировой экономики и на увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми государствами. «В некотором смысле это тревожная тенденция напоминает ситуацию начала ХХ века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому «позолоченному веку», «ревущим двадцатым», а затем и к «финансовой катастрофе», — цитирует Георгиеву сайт МВФ.

Директор-распорядитель МВФ активно выступала за внедрение так называемых специальных прав заимствования (СПЗ) с целью продвижения программ перехода к цифровой и более экологичной мировой экономике. «Для нас по-прежнему очень важно иметь возможность расширять наш инструментарий поддержки отстающих стран», — заявила Георгиева в ходе выступления.

Однако крупнейший инвестор МВФ — президент США Дональд Трамп, озвученную инициативу не поддержал.

Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, новый председатель руководящего комитета МВФ, в телефонном разговоре с Георгиевой заявила, что «потребность в ликвидности все еще остается высокой, и она намерена проконсультироваться со странами-членами МВФ по вариантам увеличения ее объемов», подчеркивает Reuters.

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Что это означает

Стоит пояснить: процесс распределения СПЗ между государствами похож на то, как центральный банк печатает новые деньги для покрытия бюджетных расходов. В соответствии с СПЗ странам-участницам будут предоставляться ресурсы, пропорциональные их доле участия, которая, в свою очередь, определяется уровнем ВВП конкретной страны.

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В начале года Всемирный банк опубликовал отчет под названием «Глобальные экономические перспективы», в котором говорится, что в текущем году рост мировой экономики ожидается на уровне 4%. В основном это предполагается за счет поставок противоковидных вакцин и инвестиций в устойчивый рост.

В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%.

Особенно сильно пандемия ударила по развивающимся странам.

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Источник: МинФин