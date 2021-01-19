Геймдев-компания Playtika с офисами в Украине привлекла $1,88 миллиарда во время IPO

Израильская компания по разработке мобильных игр Playtika Holding Corp во время первичного публичного размещения привлекла $ 1,88 млрд. Об этом пишет investory со ссылкой на Bloomberg.

Фото: investory.news

0

Как выросли акции

Стоимость акций выросла выше рыночного диапазона, достигнув в ходе торгов $ 27. При этом сначала они оценивались в $ 22−24 за штуку. Однако во время торгов на бирже Nasdaq Global Select Market компания продала 69,5 млн акций по цене $ 27 за штуку.

Общая сумма предложения, пишет агентство, составила около $ 1,88 млрд — по $ 27 за акцию.

Всего компания планировала продать 21.7 млн акций, а еще 47,8 млн были проданы нынешним инвесторам. Таким образом после IPO Playtika прежнему будет контролироваться китайской компанией Giant Investment Co.

Читайте также: Технологические компании массово подают заявки на IPO

Что известно о компании

При этом GamesIndustry.biz отмечает, что с продажи акций инвесторам Playtika не будет получать выручку. Привлеченные средства будут использоваться для покрытия общих корпоративных расходов, погашения кредитов, а также будущих инвестиций и приобретений.

Читайте также: Эксперт рассказал, зачем инвесторам принимать участие в IPO и сколько на этом можно заработать

Playtika разработала Caesars Casino, Slotomania, House of Fun, Bingo Blitz и другие популярные мобильные игры.

В 2011 году была приобретена Caesars Interactive Entertainment за $ 100 млн. А в августе 2016 компанию купил консорциум китайских компаний, возглавляемый Giant за $ 4,4 млрд.

По данным компании, учитывая все приложения, она имеет около 500 млн установок и 11500000 активных пользователей в день.

Читайте также: Инвестиции в IPO: как выбирать перспективные

Кроме того, у компании есть офисы в Украине, в частности в Киеве, Виннице и Днепре, где работает более 600 сотрудников.

В 2019 компания открыла в Украине R&D приобретенной ранее немецкой игровой компании Wooga.

Инвестиции в компании из индекса S&P500 с Фондом «Ярослав Мудрый Фонд Акций»

Источник: МинФин