«Оранжевый» карантин. В Кабмине назвали сроки

Власти не планируют продолжать усиленные карантинные меры после 24 января, Украина вернется к ограничениям «оранжевой зоны», которые действовали ранее, и этот адаптивный карантин будет продлен до конца марта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Интерфакс-Украина».

Фото: 06452.com.ua

0

«С 8 по 24 января у нас установлен так называемый «карантин зимних каникул». Его ключевая цель — ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в «оранжевую» зону, которая действовала до введения этих правил», — заявил Шмыгаль.

По его словам, текущий карантин введен до конца февраля.

«Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала», — подытожил он.

Читайте также: В Украине локдаун должен прекратиться после 24 января

Шмыгаль отметил, что сейчас разрывают ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества.

«Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться», — говорит премьер.

Премьер добавил, что для правительства было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля.

Читайте также: ОП говорят, что январский локдаун не повлияет на курс гривни. Ожидают укрепления нацвалюты

Он подчеркнул, что на сегодня власти не видят необходимости продолжать жесткие карантинные меры дольше, чем до 24 января.

В то же время Шмыгаль выразил мнение, что «карантин в этом году продлится очень долго».

Ранее

С 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 включительно.

Читайте также: Зимний локдаун ударил по рестораторам: кому хуже

Во время январского локдауна в магазинах можно приобрести пищевые продукты (там, где под них отведено не менее 60% площади), лекарства, изделия медицинского назначения, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты, корма, семена и средства защиты растений, а также бытовую химию и печатную прессу.

Страхование от covid-19. Выплата до 50 тысяч гривен

Источник: МинФин