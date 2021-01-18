Официально: Правительство ограничило цену на газ для населения

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Фото: 112.ua

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На какой период ограничили

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ограничения на рост цены на газ будет действовать до завершения отопительного сезона. Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена ​​на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа — он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

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Предыстория

Газ для бытовых потребителей в 2020 году подорожал на 56,3%. В декабре цены на газ выросли в 1,5 раза.

12 января на совещании в Офисе президента Украины был сформирован механизм, который позволит снизить стоимость транспортировки газа для населения. Также наработанные способы снижения тарифов на газ.

Источник: МинФин