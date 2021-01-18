Нацбанк отчеканил памятную монету к 150-летию Леси Украинки

С 21 января 2021 года в обращение вводится памятная серебряная монета «К 150-летию со дня рождения Леси Украинки». Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Фото: minfin.com.ua

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Монета из серии «Духовные сокровища Украины» посвящена одной из самых выдающихся украинских художников слова, общественному деятелю Леси Украинке (Ларисе Петровне Косач). Многогранный талант писательницы проявился в самых разных жанрах, а ее творчество полно глубоких патриотических чувств к Украине.

Характеристика монеты

Номинал монеты — 20 грн. Масса драгоценного металла — 62,2 г, категория качества чеканки — пруф. Тираж — 2500 шт.

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Напомним

Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.

Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

Монеты новых выпусков можно приобрести online через интернет-магазин по продаже нумизматической продукции — памятных монет и сувенирной продукции и через банки-дистрибьюторы — Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.

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Источник: МинФин