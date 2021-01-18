Финансы

Курс валют на вечер 18 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар и евро уверенно устремились вверх: доллар добавил 8 копеек на покупке и 9 копеек на продаже, евро вырос на 10 копеек на покупке и на 13 копеек на продаже.

Фото: 06277.com.ua

0

Валюта

Открытие 18 января

Закрытие 18 января

Изменения

доллар

 28,15/28,17

28,23/28,26

8/9

евро

 33,97/33,99

34,07/34,12

10/13

рубль

0,3803/0,3807

0,3810/0,3815

0,0007/0,0008

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1500−28,1700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,9714−33,9955 грн/евро, торги по рублю — 0,3803−0,3807 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,05−28,30 гривны. Евро покупают по 33,80 гривны, продают по 34,01 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−29,20 гривны, евро — 33,80−35,50 гривны.

Источник: МинФин

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