Курс валют на вечер 18 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар и евро уверенно устремились вверх: доллар добавил 8 копеек на покупке и 9 копеек на продаже, евро вырос на 10 копеек на покупке и на 13 копеек на продаже.

Фото: 06277.com.ua

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Валюта Открытие 18 января Закрытие 18 января Изменения доллар 28,15/28,17 28,23/28,26 8/9 евро 33,97/33,99 34,07/34,12 10/13 рубль 0,3803/0,3807 0,3810/0,3815 0,0007/0,0008

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1500−28,1700 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,9714−33,9955 грн/евро, торги по рублю — 0,3803−0,3807 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,05−28,30 гривны. Евро покупают по 33,80 гривны, продают по 34,01 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−29,20 гривны, евро — 33,80−35,50 гривны.

Источник: МинФин