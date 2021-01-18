Главное за понедельник: депозитный обзор, ограничение цены на газ и «оранжевый» карантин до марта

Что будет с депозитными ставками в 2021 году

По данным Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, средняя ставка по вкладам в национальной валюте на 12 месяцев только за две недели этого года упала с 8,78 до 8,56% годовых. «Минфин» разбирался, как изменилась доходность депозитов в 2020 году и на что рассчитывать вкладчикам в 2021-м.

Период бюджетных расчетов у бизнеса: что помешает гривне укрепиться

Прошлая неделя на валютном рынке была нестандартной. Сперва гривна активно укреплялась. Однако несколько выходов Нацбанка с интервенциями по покупке доллара быстро развернули курс в сторону роста. Не будет простой для нацвалюты и предстоящая неделя.

Потребительские настроения украинцев упали за год на 26,3 пункта — исследование

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев после роста в 2019 году на 29,9 пункта в 2020 году упал на 26,3 пункта. Об этом свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.

Официально: Правительство ограничило цену на газ для населения

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 18 января.

«Оранжевый» карантин. В Кабмине назвали сроки

Власти не планируют продолжать усиленные карантинные меры после 24 января, Украина вернется к ограничениям «оранжевой зоны», которые действовали ранее, и этот адаптивный карантин будет продлен до конца марта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: МинФин