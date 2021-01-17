Крупнейший банк UBS закроет каждое 6-е швейцарское отделение

Крупнейший швейцарский банк UBS переходит в режим жесткой экономии. Кредитное учреждение в рамках программы по сокращению расходов приняло решение закрыть к весне 2021 года каждое шестое швейцарское отделение. Об этом сообщает портал «Швейцария Деловая».

Фото: ft.com

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Что предполагается

На данный момент швейцарский банк UBS обслуживает 240 отделений по всей Конфедерации. Однако уже к марту текущего года 44 филиала планируют закрыть — это каждое шестое представительство.

Для справки: в 2020 году банковский гигант уже сократил 28 филиалов.

Новая волна сокращений в UBS коснется 150 сотрудников. Их обещают не увольнять, а перевести на работу в другие банковские отделения.

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Председатель совета директоров UBS Аксель Вебер объясняет сокращение отделений экономией расходов, которые в будущем планируют направить на диджитализацию банковских услуг.

Глава UBS в Швейцарии Аксель Леманн отмечает растущий клиентский спрос на цифровые банковские услуги. По его словам, с начала года количество транзакций в кассах банка сократилось на 10%. В то же время спрос на онлайн-банкинг, напротив, подскочил.

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Как обстоят дела в других банках

UBS — не единственный банк Швейцарии, который сокращает количество отделений.

Второй по величине банк Конфедерации — Credit Suisse — в 2020 году заявил о сокращении каждого шестого банковского отделения. Опять же с целью экономии.

Новый Банк Аргау, контролируемый Credit Suisse, вскоре вообще прекратит свое существование. Дела кредитного учреждения будут переданы в материнскую компанию. Около 500 человек к 2022 году потеряют свою работу.

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Источник: МинФин