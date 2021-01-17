Какие ФОПы могут не платить ЕСВ за периоды 2021 года

С 1 января 2021 года заработали нормы Закона Украины № 592-IX от 13.05.2020 по устранению дискриминации по кругу плательщиков. Этим Законом снижена ЕСВ-нагрузка для некоторых ФОПов. Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины на своем сайте.

Фото: berdpo.info

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Кто освобожден от уплаты ЕСВ

От уплаты ЕСВ за себя освобождены такие категории плательщиков:

лица, осуществляющие независимую профессиональную и иную деятельность, которые одновременно зарегистрированы физлицами-предпринимателями;

физлица-предприниматели и независимые профессионалы, которые имеют основное место работы, где работодателем было уплачено ЕСВ в размере не менее минимального;

физлица-предприниматели (кроме предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерских хозяйств, которые не получили доход (прибыль) в отчетном периоде;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и являющиеся пенсионерами по возрасту или лицами с инвалидностью;

физлица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную и иную деятельность, и получающие пенсию за выслугу лет.

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Кто временно освобождается от уплаты ЕСВ

Другим Законом № 1072 плательщики единого налога І группы временно освобождаются от уплаты единого налога за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года. Исключение — случаи нарушения такими плательщиками установленных главой 1 раздела XIV НКУ условий применения первой группы плательщиков единого налога.

Кроме того, Законом № 592 предусмотрено списание задолженности по уплате единого взноса ФОПам-общесистемщикам, начиная с 1 января 2017-го по 1 января 2021 года, а также штрафов и пени, начисленных на эти суммы задолженности.

Для этого предприниматели должны в течение 90 календарных дней с даты вступления в силу Закона представить:

госрегистратору — заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности;

налоговому органу — отчетность по ЕСВ за 2017−2020 годы, если она не была подана раньше;

заявление о списании недоимки и штрафов.

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Источник: МинФин