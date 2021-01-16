Показатель зарплаты для расчета пенсий снизился на 250 гривен

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года, который согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в октябре составила 10 634,72 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Фото: glavcom.ua

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Как изменился показатель

Таким образом, показатель средней зарплаты снизился на 252,74 гривен по сравнению с октябрем 2020 года (10 887,46 гривен).

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Напомним

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен. Это на 1,5% (на 187 гривен) меньше по сравнению октябрем (12 174 гривен).

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Источник: МинФин