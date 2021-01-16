Финансы

Показатель зарплаты для расчета пенсий снизился на 250 гривен

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Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года, который согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в октябре составила 10 634,72 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Фото: glavcom.ua

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Как изменился показатель

Таким образом, показатель средней зарплаты снизился на 252,74 гривен по сравнению с октябрем 2020 года (10 887,46 гривен).

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Напомним

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен. Это на 1,5% (на 187 гривен) меньше по сравнению октябрем (12 174 гривен).

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Источник: МинФин

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