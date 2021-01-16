Главное за неделю: народный рейтинг банков, доходность ОВГЗ и депозитов, налоги и цены

Как теряют на двойной конвертации валюты и переплачивают за сервис

За последний месяц 2020 года читатели «Минфина» оставили на сайте 277 жалоб на работу банков. Финучреждения успешно решили более трети из них — 95 заявок. Какие банки активнее других реагировали на отзывы клиентов и как это повлияло на Народный рейтинг, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Что такое доходность ОВГЗ и как ее подсчитать

В СМИ периодически появляется информация о том, что доходность украинских ОВГЗ растет или падает. Но что такое эта доходность, как она формируется, как связана с ценой облигации и как ее считать, для многих остается загадкой. «Минфин» рассказывает, как это работает.

Депозиты подорожают, но ближе к лету

На гривневых депозитах сроком на 12 месяцев все еще можно заработать 12,5% годовых. Вклады в долларе или евро принесут годовой доход 3,05%. Сколько сейчас обещают вкладчикам крупные банки с депозитным портфелем свыше 1 млрд грн, читайте в новом депозитном обзоре «Минфина».

ЕСВ и единый налог-2021: расчеты для ФОПов

Бюджет-2021 предусматривает поэтапное повышение социальных стандартов — минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Это означает, что в этом году увеличатся размеры налогов и соцвзносов для ФОПов. Принятые в прошлом году законодательные новации изменят еще и правила уплаты ЕСВ и единого налога. Как в этом году платить налоги частникам, разбирался «Минфин».

Тайскую недвижимость продают с 50% скидкой: покупать сейчас или еще подождат

Локдаун сильно снизил интерес к тайской недвижимости, которая ранее пользовалась повышенным спросом у инвесторов. Почем сейчас можно купить квадратные метры в Таиланде и стоит ли в них вкладываться, «Минфину» рассказала владелец агентства по недвижимости «Белый слон» Верона Конрад.

Кого проверит налоговая в этом году. Список групп

Государственная налоговая служба обнародовала перечень проверок на 2021 год. Сейчас к визиту налоговиков следует готовиться 6288 компаниям. Общее количество проверок не изменилась с прошлого года.

Почему в 2021 году еда будет дорогой, а машины — дешевыми

В 2021 году потребительские цены в Украине начнут расти быстрее. В бюджет -2021 заложена инфляция порядка 7%, тогда как за 2020 год этот показатель составил 5%.

Источник: МинФин