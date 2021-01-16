Британец предложил городу $75 миллионов за помощь в поиске 7,5 тысяч биткоинов

Житель британского города Ньюпорт Джеймс Хауэллс предложил властям $ 75 млн за помощь в поиске жесткого диска на местной свалке. Об этом пишет РБК со ссылкой на местное издание South Wales Argus.

Фото: segodnya.ua

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Что произошло

Джеймс Хауэллс сообщил, что в 2013 году выбросил в мусорный бак устройство, на котором хранится цифровой ключ от кошелька с криптовалютой. На нем — 7,5 тыс. биткоинов, стоимость которых при текущем курсе составляет около $ 300 млн.

Это не первая просьба Хауэллса предоставить право на поиск жесткого диска на свалке. Мужчина несколько раз получал отказ, в администрации города объяснили, что проведение раскопок невозможно по юридическим, экономическим и экологическим причинам.

Поэтому в этот раз Хауэллс пообещал выделить в фонд борьбы против коронавируса 25% суммы на кошельке, если жесткий диск будет найден. Пока неизвестно, приняла ли администрация города это предложение.

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Напомним

Ранее другой пользователь рассказал, что восстановил доступ к кошельку с биткоинами на $ 4 млн. Студент приехал к родственникам на рождественские каникулы и обнаружил на старом компьютере цифровой ключ от кошелька, на котором хранилось 127 BTC. Эту криптовалюту он получил в 2011 году за выполнение простых заданий, таких как прохождение опросов.

Ранее «Минфин» писал, что около 20% биткоинов, «добытых» со времени создания виртуальной валюты, хранятся в электронных кошельках, к которым потерян доступ.

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Источник: МинФин