В ОП говорят, что январский локдаун не повлияет на курс гривны. Ожидают укрепления нацвалюты

Январский локдаун, введенный в Украине с 8 до 24 января, существенно не повлияет на курс гривны к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну. Об этом заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко.

Фото: gordonua.com

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Что говорят у президента

«Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине», — отметил Устенко.

Он напомнил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/$. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27−29,5 грн/$.

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Что влияет на курс

Советник Президента отметил, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов.

Во-первых, это состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривны.

Во-вторых, по словам Устенко, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу.

«Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас крупнейшие за последние 10 лет», — отметил он.

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Кроме того, советник Президента Украины напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ более 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну.

Таким образом, по словам Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.

Источник: МинФин