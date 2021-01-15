Финансы

Курс валют на вечер 14 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар и евро разбежались по противоположные стороны: доллар добавил по 3 копейки на обеих операциях, евро — потерял по 3 копейки тоже на обеих операциях.

Фото: glavcom.ua

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Валюта

Открытие 14 января

Закрытие 14 января

Изменения

доллар

 28,02/28,04

28,05/28,07

3/3

евро

 34,02/34,04

33,99/34,01

3/3

рубль

0,3796/0,3800

0,3819/0,3823

0,0023/0,023

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0200−28,0400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,0274−34,0433 грн/евро, торги по рублю — 0,3796−0,3800 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,30 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,30 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−28,30 гривны, евро — 34,00−35,50 гривны.

Источник: МинФин

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