Украинские заробитчане возвращаются в Польшу

Количество иностранных работников в Польше продолжает расти. По-прежнему — большая часть из них — украинцы. Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на официальные данные Управления социального страхования Польши (ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Фото: segodnya.ua

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Официальное трудоустройство

По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в предпандемийный февраль 2020.

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Локдаун заставил граждан многих стран вернуться в свои страны и с марта по июнь количество застрахованных лиц в ZUS с непольским гражданством упало на 10%. Когда польское правительство открыло границы для иностранных работников, количество застрахованных иностранцев вновь стала увеличиваться.

Наибольшие группы застрахованных в ZUS — это граждане Украины — 532,5 тыс., Беларуси — 50,6 тыс., Грузии — 12,9 тыс.

Как отметили в Gremi Personal, приведенные ZUS цифры не в полной мере отражают реальное количество работающих иностранцев в Польше. На самом деле их количество значительно больше. Так как часть иностранцев работают на основании краткосрочных договор на выполнение определенного вида работы (umówу o dzieło), на которые не распространяется социальное страхование.

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Источник: МинФин