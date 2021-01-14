Власти Китая национализируют компании Джека Ма — СМИ

Китайское правительство работает над планом национализации Alibabа и Ant Group. Следственные органы создали офис в штаб-квартире Alibaba еще в ноябре 2020 года, сообщает International Bussines Times.

Фото: focus.ua

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Ожидания

«Всего несколько недель назад китайские власти объявили о планах национализации Ant Group и Alibaba, время было выбрано заранее. Все эти указания исходили от центрального руководства. Я думаю, они хотят сделать пример с Ant Group и Alibaba», — рассказал в эфире радио «Свободная Азия» Сун Цин, который работает в финтех-индустрии.

По информации источников издания, кроме компаний Джека Ма, власти также проверят работу компаний Tencent, владеющей мессенджером WeChat, и Meituan, которая занимается электронной коммерцией.

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Что произошло

В начале января 2021 года Джек Ма должен был стать судьей на собственном конкурсе Africa's Business Heroes для африканских предпринимателей, но не явился в финале. Свой последний твит Ма опубликовал 10 октября, а на публике его не видели уже два месяца. Business Insider сообщал, что основатель Alibaba может скрываться в штаб-квартире онлайн-ритейлера в Ханчжоу.

В конце 2020 года Управление по контролю за рынком Китая начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. На фоне конфликта с руководством Китая состояние Джека Ма за два месяца сократилось на $ 12 млрд.

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Что известно о расследовании

О начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba Group 24 декабря заявило Государственное управление рыночного регулирования (SAMR). Основанием для начала расследования стали сообщения о том, что компания давит на продавцов, которые используют платформы Alibaba. В частности, Alibaba заставляет партнеров подписывать эксклюзивные договоры о сотрудничестве, которые не позволяют продавцам предлагать товары конкурирующим площадкам.

Народный банк Китая объявил, что финансовые регуляторы страны в ближайшие дни встретятся с представителями «дочки» Alibaba — финтех-компании Ant Group. Встреча «простимулирует Ant Group к осуществлению финансового надзора, честной конкуренции и защиты законных прав и интересов потребителей», — говорилось в заявлении Народного банка Китая.

Что предшествовало

Напомним, что в ноябре биржи Гонконга и Шанхая отложили IPO Ant Group, дочери Alibaba, которое должно было стать крупнейшим в истории. Компанию оценили в $ 37 млрд, как писал «Минфин».

В октябре Ма разозлил Пекин, раскритиковав государственные банки Китая на финансовом саммите. Предприниматель заявил, что они похожи на «ломбарды» и тормозят инновации, тогда как Ant Group играет важную роль в кредитовании инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц. По данным издания, решение о прекращении IPO Ant Group принял сам Си Цзиньпин.

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The Wall Street Journal выяснила, что Ма предлагал правительству Китая забрать любую из платформ, которые есть в Ant Group, «если она нужна стране». Встреча состоялась за несколько дней до предполагаемого IPO компании, но не спасла Ма от запрета на его проведение.

Источник: МинФин