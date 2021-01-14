Прогноз курса на январь 2021: Ждать ли удешевления валюты (видео)

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» Алексей Козырев даст прогноз курса по доллару и евро, цен на золото и серебро, а также, расскажет о ситуации с биткоином в январе, миссии МВФ и факторах, которые будут влиять на курс в ближайшее время.

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Главные вопросы

На этой неделе возобновила работу миссия МВФ в Украине. Можем ли мы уже в январе ожидать позитивных результатов переговоров?

В Украине с 8 января начали действовать более жесткие карантинные ограничения, которые повлекут снижение экономической активности. Будет ли эта ситуация иметь ощутимое влияние на курс?

С конца прошлого года возобновился интерес к ОВГЗ у иностранных инвесторов. Насколько существенны их инвестиции и можем ли мы ожидать их дальнейшего роста?

8 января биткоин достиг нового исторического максимума, а именно 41 940 долларов. Каков ваш прогноз на январь?

В этом месяце Джо Байден должен вступить на пост президента США. Как это повлияет на курс доллара на международных рынках?

Прогноз по курсу доллара и евро на январь 2021 года.