Прогноз курса на январь 2021: Ждать ли удешевления валюты (видео)
В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» Алексей Козырев даст прогноз курса по доллару и евро, цен на золото и серебро, а также, расскажет о ситуации с биткоином в январе, миссии МВФ и факторах, которые будут влиять на курс в ближайшее время.
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Главные вопросы
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На этой неделе возобновила работу миссия МВФ в Украине. Можем ли мы уже в январе ожидать позитивных результатов переговоров?
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В Украине с 8 января начали действовать более жесткие карантинные ограничения, которые повлекут снижение экономической активности. Будет ли эта ситуация иметь ощутимое влияние на курс?
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С конца прошлого года возобновился интерес к ОВГЗ у иностранных инвесторов. Насколько существенны их инвестиции и можем ли мы ожидать их дальнейшего роста?
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8 января биткоин достиг нового исторического максимума, а именно 41 940 долларов. Каков ваш прогноз на январь?
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В этом месяце Джо Байден должен вступить на пост президента США. Как это повлияет на курс доллара на международных рынках?
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Прогноз по курсу доллара и евро на январь 2021 года.
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Прогноз курса доллара и евро на период с 14 по 19 января.
Источник: МинФин