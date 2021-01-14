Марченко: МВФ обеспокоен «ручным управлением» цен на газ

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью НВ.

Фото: epravda.com.ua

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Он отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа.

МВФ бьет тревогу

«О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет оснований», — заявил министр.

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По его словам, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом.

«То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать», — сказал Марченко.

Правительство объясняет представителям Фонда, что «мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему», — добавил министр.

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Он подчеркнул, что окончательного решения по снижению цен пока нет, однако это может быть сделано в ближайшее время. Также, постоянно проводятся консультации, в том числе и с МВФ. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

Предыстория

13 января Кабинет министров решил установить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля.

Тариф в 6,99 грн/куб будет действовать для всех бытовых потребителей до конца карантина или отопительного сезона. Газ для бытовых потребителей в 2020 году подорожал на 56,3%. В декабре цены на газ выросли в 1,5 раза.

12 января на совещании в Офисе президента Украины был сформирован механизм, который позволит снизить стоимость транспортировки газа для населения. Также наработанные способы снижения тарифов на газ.

Источник: МинФин