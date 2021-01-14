Курс валют на вечер 13 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар спокойно поднялся на 2 копейки и на покупке, и на продаже. Евро все же стремился вниз — потерял по 8 копеек на обеих операциях.

Фото: suspilne.media

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Валюта Открытие 13 января Закрытие 13 января Изменения доллар 28,00/28,02 28,02/28,04 2/2 евро 34,16/34,19 34,08/34,11 8/8 рубль 0,3803/0,3807 0,3798/0,3803 0,0005/0,004

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0000−28,0200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1684−34,1900 грн/евро, торги по рублю — 0,3803−0,3807 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,95−28,18 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,35 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−29,20 гривны, евро — 33,90−35,50 гривны.

Источник: МинФин