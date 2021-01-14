Финансы

Курс валют на вечер 13 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар спокойно поднялся на 2 копейки и на покупке, и на продаже. Евро все же стремился вниз — потерял по 8 копеек на обеих операциях.

Фото: suspilne.media

7

Валюта

Открытие 13 января

Закрытие 13 января

Изменения

доллар

 28,00/28,02

28,02/28,04

2/2

евро

 34,16/34,19

34,08/34,11

8/8

рубль

0,3803/0,3807

0,3798/0,3803

0,0005/0,004

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0000−28,0200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1684−34,1900 грн/евро, торги по рублю — 0,3803−0,3807 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,95−28,18 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,35 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−29,20 гривны, евро — 33,90−35,50 гривны.

Источник: МинФин

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