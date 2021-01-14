Курс валют на вечер 13 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар спокойно поднялся на 2 копейки и на покупке, и на продаже. Евро все же стремился вниз — потерял по 8 копеек на обеих операциях.
Фото: suspilne.media
7
|
Валюта
|
Открытие 13 января
|
Закрытие 13 января
|
Изменения
|
доллар
|28,00/28,02
|
28,02/28,04
|
2/2
|
евро
|34,16/34,19
|
34,08/34,11
|
8/8
|
рубль
|
0,3803/0,3807
|
0,3798/0,3803
|
0,0005/0,004
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0000−28,0200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1684−34,1900 грн/евро, торги по рублю — 0,3803−0,3807 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,95−28,18 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,35 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−29,20 гривны, евро — 33,90−35,50 гривны.
Источник: МинФин