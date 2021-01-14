Курс в четверг: интрига нарастает и упадет ли все же доллар ниже 28 гривен

Четверг, пожалуй, будет самым интересным днем на валютном рынке этой недели.

Фото: ukrinform.ua

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Дело в том, что несмотря на вчерашнее превышение предложения доллара на межбанке над спросом и в целом очень позитивный расклад для гривны последних дней — в конечном итоге, котировки доллара в среду даже выросли. В основном, к этому их подтолкнул выход НБУ с интервенцией по покупке валюты по 27,94 гривны в середине дня. До этого момента, крупные покупатели выжидали «дна» по курсу и не спешили заключать сделки, а продавцы нервничали и при отсутствии спроса — снижали свои ценники. Выход Нацбанка дал сигнал продавцам, что покупатель на рынке все же появился, а покупателям — что уже не стоит тянуть с реальными сделками. В итоге, это привело к быстрому росту спроса, увеличению аппетитов по курсу у продавцов и раскачке котировок спекулянтами.

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Завершилась сессия на уровне 28,02/28,04 гривны за доллар, хотя имела все шансы зафиксировать курс к концу дня ниже психологического уровня в 28 гривен. При этом, по факту Нацбанк так ничего и не купил, хотя и присутствовал на торгах практически с обеда и до конца активной фазы сессии. От того, как сегодня себя поведет регулятор и как среагируют в конечном итоге на происходящее крупные игроки и будет зависеть тренд по курсу в четверг.

Учитывая приближение дней бюджетных проплат у клиентов, что обычно работает в пользу гривны, пока экспортеры рады такому неожиданному росту котировок и поэтому постараются сохранить повышающий тренд по доллару на торгах в четверг. А вот «поведутся» ли на это потенциальные покупатели — еще вопрос. Если их нервы сдадут — курс продолжит расти, если же покупатели станут опять не торопиться со своими сделками, а НБУ не будет активно выходить на рынок — доллар может опять уйти ниже отметки в 28 гривен с целью к 27,90 гривен к концу дня.

Многое также зависит и от масштаба спекулятивных атак на гривну в этот период, но основное — это все же насколько крепкие нервы у покупателей и готовы ли они реально «побороться» за курс.

По расчетам «Минфина» объем операций на торгах в четверг составит до $ 150−180 млн при совершении до 490−530 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозу «Минфина» 14 января будут в пределах: доллар — коридор 27,95 — 28,15 грн, евро — коридор 33,90 — 34,25 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,90 — 28,25 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — от 20 до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,75 — 34,40 грн при спреде до 25−35 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах 34,05 — 34,30 грн при спреде от 20 до 30 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,80 — 28,05 грн и продажа 28,20 — 28,28 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,10 — 28,16 грн и продажа 28,19 — 28,27 грн.

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Источник: МинФин