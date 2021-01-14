Клиенты Ощадбанка смогут заменить реквизиты карточки токенами

Государственный Ощадбанк запускает технологию Visa Token Service (VTS), которая усиливает безопасность онлайн-платежей для клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фото: mind.ua

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Как работает технология

Сервис международной компании Visa позволит заменить реквизиты платежной карты в уникальный цифровой идентификатор — токен. Таким образом оплата в интернет-магазине осуществляется с помощью цифровой копии карты.

Нововведение устанавливает новый стандарт безопасности и защиты персональных данных клиентов Ощада при совершении онлайн-платежей.

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Кроме этого, сервис упрощает осуществление платежей. Пользователю карты достаточно лишь один раз оставить ее данные на сайте или в мобильном приложении торговца, после чего они будут токенизированы с помощью VTS.

Также не нужно вручную обновлять данные карты, если она была потеряна или срок ее действия истек.

Компания Visa предоставляет отдельный токен для осуществления онлайн и мобильных платежей (в том числе NFC) для каждого торгового предприятия, поэтому данные токена не могут быть использованы в других местах.

Где можно воспользоваться сервисом

Сейчас сервисом уже можно воспользоваться в мобильном приложении Киевстар, на сайте OLX и чат-боте «Укрзализныци» по продаже билетов в Viber и Telegram, где Ощадбанк выступает банком-эквайером.

Источник: МинФин