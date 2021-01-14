Главное за четверг: новации и льготы для ФОПов, покупать ли тайское жилье и мы снова в топ-10 лучших новостных сайтов

ЕСВ и единый налог-2021: расчеты для ФОПов

Бюджет-2021 предусматривает поэтапное повышение социальных стандартов — минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Это означает, что в этом году увеличатся размеры налогов и соцвзносов для ФОПов. Принятые в прошлом году законодательные новации изменят еще и правила уплаты ЕСВ и единого налога. Как в этом году платить налоги частникам, разбирался «Минфин».

Как изменилась минимальная зарплата в мире

Треть из стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата, не решилась повышать ставку с января 2021 года.

Тайскую недвижимость продают с 50% скидкой: покупать сейчас или еще подождат

Локдаун сильно снизил интерес к тайской недвижимости, которая ранее пользовалась повышенным спросом у инвесторов. Почем сейчас можно купить квадратные метры в Таиланде и стоит ли в них вкладываться, «Минфину» рассказала владелец агентства по недвижимости «Белый слон» Верона Конрад.

Долги украинцев за коммуналку превысили 66 миллиардов

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн. Только за один месяц долги увеличились на 18,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Топ-10 новостных сайтов, которые читают украинцы. «Минфин» среди них

Контент-маркетинговая платформа PRNEWS. IO на базе данных сервиса SimilarWeb подготовила рейтинг новостных сайтов Украины, на страницы которых пользователи сделали максимальное количество визитов в течение прошлого года.

Источник: МинФин