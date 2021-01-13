У Марченко подсчитали, сколько потратили средств из covid-фонда

В течение 2020 года из Фонда борьбы с covid-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Фото: mc.today

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Сколько и куда пошли средства

По состоянию на 31 декабря 2020 года из «ковидного» фонда использовано 63,7 млрд грн из предусмотренных 72 млрд грн из общего фонда госбюджета (89%). Также использовано 2,4 млрд грн из 6,4 млрд грн специального фонда (44%).

На здравоохранение было предусмотрено 22,4 млрд грн, из которых использовали 87% (19,4 млрд грн).

На социальную защиту использовано 12,8 млрд грн (73,5%) из 17,4 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета.

Все 100% предусмотренных 4,5 млрд грн средств использовали «на обеспечение правопорядка».

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«На стимулирования экономики использовано 26,4 млрд грн из 27 млрд грн по общему фонду бюджета, или 98%. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения — 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд гривен», — добавляют в Минфине.

По специальному фонду госбюджета 5 млрд грн предусмотрено на одноразовые «карантинные» выплаты лицам, которые могут потерять доходы из-за ограничений. Из этих средств использовано 55,5%, или 2,8 млрд грн.

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Еще 1,4 млрд грн спецфонда предусмотрено на закупку вакцин против covid-19.

«Использование средств специального фонда государственного бюджета продлится в 2021 году», — отметили в ведомстве.

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Источник: МинФин