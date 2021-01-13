Валюта снова дешевеет: кто спасает доллар от большого обвала в Украине

Вторник на валютном рынке сохранил тенденции первого дня недели, и гривна продолжила укрепляться. За день доллар подешевел на 4 копейки — с утренних 28,07/28,09 до 28,03/28,05 гривен, а евро просел до уровня 34,06/34,08 гривен. Наличный рынок тоже постепенно снижал свои ценники и вечером 12 января обменки финкомпаний продавали доллар по 28,14−28,20 гривен, а евровалюту — по 34,10−34,20 гривен.

Фото: brd24.com

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Курс на межбанке мог бы просесть и значительно ниже психологической отметки в 28 гривен, но Нацбанк сегодня фактически дважды выходил на торги с выкупом излишка доллара.

В начале — по 28,05 гривен регулятор купил, по наблюдениям участников рынка, $ 15−20 млн, а затем очень долго стоял на рынке с котировкой выкупа по 28,03 гривны за доллар. Именно эти действия НБУ и и не дали курсу американской валюты просесть ниже порога в 28 гривен к цели — как минимум, 27,90 гривен к концу сессии.

Усилили позиции гривны на сегодняшних торгах три фактора:

активные распродажи валютной выручки экспортерами;

низкий спрос на валюту со стороны крупных покупателей, которые выжидали минимальных уровней котировок и явно не спешили заключать сделки. Это заставляло продавцов быть все более уступчивыми по курсу;

интерес иностранных и местных инвесторов к покупке ОВГЗ на сегодняшнем аукционе Минфина Украины. На момент написания статьи уже известно, что Минфин продал бумаг на 8,927 млрд гривен в эквиваленте.

В целом, день прошел позитивно для гривны. Но активный выкуп доллара Нацбанком на сегодняшних торгах в начале по 28,05 гривен, а затем и по 28,03 гривны дает сигнал рынку, что НБУ не готов к проседанию курса ниже отметки в 28 гривен. А значит — крупным и мелким покупателям, выжидавшим более существенного падения курса — уже стоит подумать о совершении своих операций в ближайшее время.

Ход торгов:

С самого начала сессии предложение превышало спрос и доллар подешевел с утренних 28,07/28,09 до 28,04/28,06 гривен, а к 12 часам — и до 28,035/28,055. Подешевел бы и больше, но НБУ купил первые $ 15−20 млн по 28,05 гривен, а затем надолго стал с котировкой выкупа по 28,03 гривны. Это изъяло весь излишек предложения и курс замер в пределах 28,035/28,055 гривен почти до 15 часов. Под конец сессии котировки просели еще, и торги вторника завершились на отметке 28,03/28,05.

Главные события 12 января на межбанке:

Снижение курса доллара с утренних 28,07/28,09 до 28,03/28,05 гривен и евро с 34,14/34,17 до 34,06/34,08 гривен к концу сессии.

Нацбанк дважды выходил на рынок и купил в первый раз порядка $ 15−20 млн по 28,05 гривен, а затем, по оценкам участников рынка, еще не менее $ 20−35 млн по 28,03.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,0507 гривен, а официальный на 13 января 2021 года установлен на отметке 28,046 гривен за доллар.

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Источник: МинФин