Обещание Кличко. Тарифы на тепло и горячую воду для киевлян не изменятся

В отопительном сезоне 2020/2021 тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей Киева не вырастут. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Фото: ukrinform.ua

0

Что пообещал Кличко

«В этом отопительном сезоне цена услуг на горячее водоснабжение и отопление не изменится. Жители многоквартирных домов будут оплачивать коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года», — заявил Кличко.

Он добавил, что в Киеве установлен обоснованный план расчетов стоимости коммунальных услуг.

Изменение тарифов

С 1 января выросли тарифы коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» на поставку тепловой энергии и горячей воды для населения.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 тыс. 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС), что на 19,2% выше тарифа, который действовал до сих пор (1 тыс. 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 куб (с НДС). Подорожание составило 16,1% (с 85,97 грн 1 за куб).

Читайте также: Цены на газ. В Кабмине рассказали, как будут снижать тарифы

Напомним

С 1 января правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 копеек за кВт/ч при потреблении первых 100 кВт/ч.

Тариф в 1,68 грн/кВт, который действовал ранее на большие объемы потребления, отныне применяется ко всем бытовым потребителям независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.

Кабмин установил фиксированную цену на электроэнергию в 1,68 грн/кВт для населения на период до 31 марта. Газ для бытовых потребителей подорожал за год на 56,3%.

Источник: МинФин