Финансы
Курс валют на вечер 12 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
Доллар и евро к закрытию межбанка продолжали падать: доллар — по 4 копейки на обеих операциях, евро — на 9 копеек на покупке и на 8 копеек на продаже.
Фото: 0372.ua
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Валюта
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Открытие 12 января
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Закрытие 12 января
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Изменения
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доллар
|28,07/28,09
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28,03/28,05
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4/4
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евро
|34,14/34,16
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34,05/34,08
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9/8
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рубль
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0,3780/0,3785
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0,3787/0,3792
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0,0007/0,0007
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0700−28,0900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1443−34,1686 грн/евро, торги по рублю — 0,3780−0,3785 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,03−28,30 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,38 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−29,30 гривны, евро — 33,96−35,70 гривны.
Источник: МинФин