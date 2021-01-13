Курс валют на вечер 12 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

Доллар и евро к закрытию межбанка продолжали падать: доллар — по 4 копейки на обеих операциях, евро — на 9 копеек на покупке и на 8 копеек на продаже.

Фото: 0372.ua

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Валюта Открытие 12 января Закрытие 12 января Изменения доллар 28,07/28,09 28,03/28,05 4/4 евро 34,14/34,16 34,05/34,08 9/8 рубль 0,3780/0,3785 0,3787/0,3792 0,0007/0,0007

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,0700−28,0900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1443−34,1686 грн/евро, торги по рублю — 0,3780−0,3785 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,03−28,30 гривны. Евро покупают по 33,90 гривны, продают по 34,38 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−29,30 гривны, евро — 33,96−35,70 гривны.

Источник: МинФин