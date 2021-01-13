Инфляционная цель в декабре достигнута второй год подряд — НБУ

В течение 2020 года инфляция преимущественно находилась ниже целевого диапазона, но под конец ускорилась и достигла 5% г/г. Поэтому инфляционная цель в декабре достигнута второй год подряд, констатирует в своем комментарии данных Госстата Национальный банк Украины.

Фото: admiralmarkets.com

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Инфляционные тренды

Как комментирует Нацбанк, фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2020 года. Однако она отвечала среднесрочной цели Нацбанка на уровне 5%, установленной в 2015 году. Низкие темпы роста цен обусловлены негативным влиянием пандемии коронавируса и карантинных ограничений на экономическую активность и потребление. Падение мировых цен на энергоносители, а также снижение спроса на первоочередные товары и услуги поддерживали низкий уровень инфляции. Ослабление гривны сказывалось на потребительских ценах с определенным временным лагом.

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Учитывая существенное ослабление инфляционного давления и сокращение деловой активности в течение первой половины года, Национальный банк смягчал монетарную политику, чтобы способствовать восстановлению экономики и одновременно вернуть инфляцию к цели.

Учетная ставка была снижена до рекордного уровня в 6%.

Благодаря монетарной поддержке НБУ, способствовавшей удешевлению финансовых ресурсов, и фискальным стимулам правительства, которые поддержали внутреннее потребление, экономика начала восстанавливаться в III квартале 2020 года.

Проинфляционное давление в декабре было динамичнее, чем ожидалось, что формировали восстановление мировой экономики, дальнейшее увеличение внутреннего потребительского спроса и рост цен на энергоносители и отдельные пищевые продукты.

Базовая инфляция в декабре ускорилась до 4,5% г/г (против 3,9% г/г — в 2019 году).

Как изменились цены за год

В декабре 2020 года потребительская инфляция ускорилась до 5% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,9%.

Цены на обработанные продовольственные товары выросли на 5,2%. Низкий урожай подсолнечника и увеличение экспортных цен обусловили подорожание подсолнечного масла в декабре. Рост производственных расходов привел к удорожанию мясных, отдельных молочных продуктов и мучных изделий. Выросли цены на рис и продукты из рыбы.

Непродовольственные товары подорожали на 1,6%. В декабре цены на них росли прежде всего из-за ослабления гривны и значительный потребительский спрос.

Стоимость услуг повысилась на 6,9%, незначительно ускорившись. С одной стороны, увеличилась стоимость туристических услуг, аренды жилья и водительских курсов на фоне роста спроса и производственных затрат. С другой стороны, завершение карантина выходного дня способствовало замедлению роста стоимости услуг учреждений бытовой сферы и культурных учреждений.

Цены на сырые продукты питания выросли на 4,1% г/г. В частности, в декабре ускорился рост цен на яйца и молоко и сократилось падение цен на курятину. Продолжили дорожать сахар и мука. Также замедлилось падение цен на овощи, прежде всего борщовой набор.

Административно регулируемые цены увеличились до 9,9%. В декабре они продолжили ускоряться. В частности, быстрее дорожал природный газ, что привело к уменьшению темпов падения цен на горячую воду и отопление.

Зато топливо за год подешевело на 10,5%. Впрочем, в декабре темпы падения цен на топливо в годовом измерении продолжали сокращаться. Это объясняется повышением мировых цен на нефть и сохранением существенного спроса со стороны населения из-за преимущественного использования автомобилей в условиях пандемии.

«Национальный банк и в дальнейшем будет придерживаться режима инфляционного таргетирования для обеспечения умеренной инфляции на уровне среднесрочной цели 5%», — подытожил Нацбанк.

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Источник: МинФин