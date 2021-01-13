Хитрый ход НБУ, или как заставить курс расти даже при избытке предложения валюты

Как и предупреждал «Минфин» в утреннем прогнозе — фактически погоду на торгах в среду сделали Нацбанк и спекулянты. Причем в достаточно интересном формате.

Фото: admiralmarkets.com

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При явном превышении предложения валюты в первой половине дня — НБУ вышел на торги с курсом покупки по 27,94 гривны за доллар, чем «напугал» тех потенциальных покупателей валюты, кто ждал минимальных уровней котировок.

В итоге — с утренних стартовых 28,00/28,02 гривен курс к 11 часам просел до 27,96/27,98 гривен, а затем до 27,95/27,97 к полудню и до 27,935/27,955 к обеду. Но выход Нацбанка перед самым обедом с ценником покупки по 27,94 гривен — сыграл злую шутку с нацвалютой. Клиенты-покупатели «испугались» подобных действий регулятора и стали оперативно закрывать свои сделки на опасениях, что курс начнет расти и «дно» достигнуто.

Это сразу же изменило расклад на торгах. Спрос резко вырос, а продавцы стали пользоваться ситуацией и поднимать свои ценники. К ним быстро присоединились и спекулянты.

И если к 14 часам доллар еще котировался по 27,935/27,955 гривен, то уже к 15 часам курс вздернули на мелких суммах до уровня 27,975/27,995 гривен, а завершилась сессия среды котировками по доллару 28,02/28,04.

Рост курса, при потенциально выигрышной ситуации для нацвалюты — очень порадовал экспортеров. Впереди период налоговых платежей и лишняя гривна от продажи валютной выручки по завышенным ценникам им явно не помешает. Нацбанк не пополнил резервы по 27,94 гривен, так как излишек предложения быстро выкупили «напуганные» покупатели и регулятор только провел определенную психологическую обработку рынка, но шуму наделал.

Если регулятор продолжит подобные операции в ближайшие дни, то даже при излишке предложения на межбанке — котировки продолжат расти за счет отложенного спроса, что на руку крупным экспортерам перед периодом бюджетных платежей.

Главные события 13 января на межбанке:

При превышении предложения валюты на торгах, в конечном итоге — рост курса доллара с утренних 28,00/28,02 до 28,02/28,04 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил на рынок с выкупом доллара по 27,94 гривен. Ничего в итоге не купил, но развернул своими действиями курс в сторону роста.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 27,9715 гривен, а официальный на 14 января 2021 года установлен на отметке 27,9705 гривен за доллар.

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Источник: МинФин