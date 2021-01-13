Главное за среду: свежий депозитный обзор, к кому придет налоговая и прогноз индекса Биг Мак

Депозиты подорожают, но ближе к лету

На гривневых депозитах сроком на 12 месяцев все еще можно заработать 12,5% годовых. Вклады в долларе или евро принесут годовой доход 3,05%. Сколько сейчас обещают вкладчикам крупные банки с депозитным портфелем свыше 1 млрд грн, читайте в новом депозитном обзоре «Минфина».

Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2020 года

По итогам января — ноября 2020 года самым прибыльным банком снова стал государственный Приватбанк.

Банки, которые по итогам 11 месяцев 2020 года получили убыток

По итогам января-ноября 2020 года 11 банков показали убытки на 4,81 млрд грн. Наибольший убыток у Укрэксимбанка, Проминвестбанка и Правэкс банка.

Кого проверит налоговая в этом году. Список групп

Государственная налоговая служба обнародовала перечень проверок на 2021 год. Сейчас к визиту налоговиков следует готовиться 6288 компаниям. Общее количество проверок не изменилась с прошлого года.

6,99 за кубометр. Кабмин ограничил цену на газ для населения

Кабинет Министров решил установить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства и совещании под руководством президента Украины.

Индекс Биг Мака. Доллар в Украине должен стоить около 11 гривен

Согласно индексу Биг Мака, $ 1 в Украине должен стоить около 11 гривен. Об этом сообщает издание The Economist.

Источник: МинФин